Aksaray'da Sel Felaketi: 4 Çocuk Kurtarıldı, 6 Kişilik Aile Evsiz Kaldı

4 çocuğu sel sularında kalan aile evsiz ve eşyasız kaldı

AKSARAY - Aksaray'da dün şiddetli yağışın ardından sel sularının bir bodrum katını basması sonucu sular altında kalan 4 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ev ve eşyaları tamamen kullanılmaz hale gelen 6 kişilik aile, evsiz ve eşyasız kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 3806 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde birçok köy ve beldede su baskınları yaşanırken, şehir merkezinde de 3 katlı bir apartmanın bodrum katını su bastı. Bodrum katta yaşayan yabancı uyruklu ailenin Zermina (9), Abdulsabir (4), Uğur Can ve 6 aylık olan Salih Muhammed Kayyumi isimli 4 çocuğu neredeyse tavana kadar sel suyuyla dolan odanın içinde kaldı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek su dolu eve girdi ve 2 çocuğu çıkarttı. Diğer 2 çocuk vatandaşlar tarafından çıkartılırken, çocuklara olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleler yapıldı. Çocuklar daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Aksaray Belediyesi evde su tahliye çalışması yaparken, suların bir seviyeye kadar çekilmesinin ardından yabancı uyruklu aile bugün evde eşya kurtarma çalışması yaptı. Ev ve tüm eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evsiz ve eşyasız kalan aile yardım bekliyor.

"Evimiz, eşyalar kullanılacak halde değil"

Olayı anlatan Abdulselam Kayyumi (33), "Dün sel oldu. Biz geldik ama evimizi komple sel almış. 4 çocuğum su altında kalmış, itfaiye ve polis arkadaşlar pencereleri kırarak çıkarmışlar. Şu anda evimiz, eşyalar kullanılacak halde değil. Şu an berbat durumda. Ev kiralıktı zaten, kullanılmaz halde. Şu anda nerede kalacağımız belli değil, kalacak yerimiz yok. Bu şekilde mağduruz. Belli bir işim de yok, yevmiyeli bir iş bulursam çalışıyorum. 6 yıldır da buradayım. Yapabilecek bir şeyim yok. Eşyaların hiçbiri kullanılacak durumda değil" dedi.

Çocuklarıyla sele maruz kalan anne Sıdıka Kayyumi ise, "Dün mutfak penceresinden su geldi. Geldiğinden haberim oldu. Çocuğun birisi uyuyordu. Diğeri uyanıktı ve kucağıma aldım koştum dışarıya ama kapıdan, pencerelerden su girdi. Kapının ağzında kaldım. İtfaiyemiz yetişti. 2 çocuğu da elimden aldılar. 2'si suyun altında kaldı" diye konuştu.