Aksaray'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 1 Kayıp

Aksaray'da sağanak yağışın neden olduğu sel sonucu yarılan yolda mahsur kalan araçta bulunan sürücü kurtulurken, eşi hayatını kaybetti ve bir bebek kayboldu. Sel sularına kapılan araçlardaki 13 kişinin sağlık kontrolleri devam ederken, kayıp bebek için arama çalışmaları başlatıldı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sel felaketi sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 1 çocuğun kayıp olduğunu açıkladı.

1) AKSARAY'DA SEL NEDENİYLE YOL YARILDI; SULARA KAPILAN ARAÇTA MAHSUR KALDILAR: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

SÜRÜCÜ KURTULDU, EŞİ ÖLDÜ, 1 BEBEK KAYIP

Aksaray'da sağanağın neden olduğu sel sonucu yarılan yolda suyun akıntısına kapılan otomobilin sürücüsü Çapan En, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde mahsur kalan eşi Gülseren En'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Gülseren En'in cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içinden çıkartılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

KAYIP BEBEK ARANIYOR

Sel sularına kapılmaktan son anda kurtulan araçlardaki 13 kişinin tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanedeki sağlık kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılanlar arasındaki bir ailenin ise bebeklerinin kayıp olduğunu belirtmesi üzerine bölgeye takviye olarak jandarma komanda ekipleri de çağrıldı. Jandarma, polis, AFAD, UMKE ve itfaiyeden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip, kayıp olan bebeğin bulunması için sel bölgesinde çalışma başlattı.

VALİ KUMBUZOĞLU: 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 1 BEBEK KAYIP

Aksaray'da meydana gelen sel felaketinin ardından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Vali Kumbuzoğlu, sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 1 çocuğun da kayıp olduğunu açıkladı. Kumbuzoğlu, "Bugün saat 20.30 civarında ilimiz Sevinçili, Gücünkaya köyleri ile Kireçlik mevkiinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana gelmiştir. İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masasıyla devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir kadın hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

ASEL BEBEK, ANNESİNİN KUCAĞINDAN DÜŞÜP SELDE SÜRÜKLENMİŞ

Aksaray'da meydana gelen selde kayıp olan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın içinde bulunduğu aracın sele kapılıp sürüklendiği ve bir süre sonra çiftin kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldukları belirtildi. Bu sırada anne Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık bebeği Asel'in kayıp düştüğü ve akıntıda sürüklenerek kaybolduğu öğrenildi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekibin Asel'i arama çalışmaları sürüyor.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan anne Hayriye Balcan'ın ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.