Aksaray'da sağanak yağmur etkili oluyor

AKSARAY - Aksaray'da gün boyu belirli aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinde şiddetini artırarak şehir genelinde etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı akşam saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur sağanak bir şekilde kent genelinde etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle şehir genelinde trafikte de kısmen olumsuzluklar yaşanırken yerler bir anda su birikintileriyle kaplandı. Gök gürültülü devam eden ve hava sıcaklığının 23 derecede seyrettiği Aksaray'da Meteorolojiden edinilen bilgilere göre yağmur yağışının gecede belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.