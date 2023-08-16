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Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde Yangın Çıktı

Yaşam Haberleri

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın büyüyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

AKSARAY'da organize sanayi bölgesindeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip, bölgeye yönlendirildi.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, hızla büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, tesisi saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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