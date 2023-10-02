Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aksaray'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Soner Balkır hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
?Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Soner Balkır yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Balkır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balkır, kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam