Aksaray'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

Aksaray'da motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Serap Balkar (25), yaralandı. Motosiklet sürücüsü Murat A.'nın da hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Murat A., (32) idaresindeki 68 ADM 590 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Serap Balkar'a çarptı. Kazada sürücü Murat A. ile Balkar yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılarından Serap Balkar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.