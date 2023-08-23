Aksaray'da Macera Parkı İlgi Görüyor

Aksaray'da bulunan Macera Parkı, her geçen gün artan ilgiyle şehrin en keyifli sosyal tesislerinden biri haline geliyor. Gençlerin buluşma noktası olan park, spor ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Aksaray'da kısa sürede şehrin en keyifli sosyal tesislerinden biri haline gelen Macera Parka ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Vatandaşları hem sporla hem de eğlenceyle buluşturan mekanda özellikle yaz tatilinin son haftalarında keyifli vakit geçirmek isteyen gençlerin buluşma noktası oldu. Adrenalini ve heyecanı sevenler macera parkında birbirinden farklı ve eğlenceli parkurları aşarak keyifli bir gün geçiriyor.

Macera Parkının çocuklara ve ailelere farklı bir eğlence alternatifi sunduğunu belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Klasik oyun aletlerinden sıkılan çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyaç duyduğu farklılığı, macera parkı ile şehir içerisinde yaşatıyoruz. Macera parkımız çok sevildi. Rahatça, özgürce, en önemlisi de güvenli şekilde heyecan dolu ve keyifli saatler geçirme imkanı sunuyoruz. Yaz tatiline renk katmak, nitelikli ve eğlenceli anlar yaşamak isteyen herkesi parkımıza bekliyoruz" dedi.

Adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan macera parkı günün karmaşasından, stresinden uzaklaşarak rahat bir gün geçirmek isteyenler için doğa ile uyum içerisinde spor yapma, dinlenme ve eğlenme olanağı sunuyor. Pazartesi hariç haftanın 6 günü hizmet veren macera parkında 7'den 70'e tüm vatandaşlar, kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarından oluşan oyun alanlarından yararlanabiliyor. - AKSARAY