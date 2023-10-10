Aksaray'da Lastik Patlaması Sonucu Çıkan Yangın

Aksaray'da patlayan lastik jantının asfalta sürtünmesi sonucu çıkan kıvılcımlar ham madde yüklü tırı alev topuna çevirdi. Gökyüzünü simsiyah dumanın kapladığı yangında sürücü canını son anda kurtarırken, tırın dorsesi yanarak küle döndü.

Yangın, Niğde - Ankara Otoyolu Alayhan Gişelerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Aksaray Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikaya plastik ham maddesi götüren İskender Ş. (36) yönetimindeki 34 BZN 673 plakalı tır, Alayhan gişelerine geldiğinde dorse lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, lastiğe bağlı jantın asfaltla sürtünmesinden dolayı kıvılcımlar çıkarttı. Kıvılcımlar plastik ham madde yüklü dorseye sıçrayarak yangına neden oldu. Dorseden çıkan alevleri fark eden sürücü tırı hemen kenara çekerek canını son anda kurtardı. Tır kabinini dorseden ayıran sürücü kendiyle birlikte kabini de yanmaktan kurtarırken, dorse kısa sürede adeta alev topuna döndü. Alev alev yanan dorseden çıkan dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Saratlı Belediyesi ve Ortaköy İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 5 ayrı itfaiye aracıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 2 saat süren zorlu bir mücadele sonucu yangını tamamen söndürebildi. Yangın sonrası dorse küle dönerken, otoyolda yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY