Aksaray'da Lastiği Patlayan Cip Şarampole Düştü: 3 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında lastiği patlayan bir cip şarampole düştü ve 3 kişi hafif yaralandı. Kazanın önlenmesinde sürücünün süratli olmaması etkili oldu. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lastiği patlayan cip şarampole düştü: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da lastiği patlayan cipin şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi 2087 Sokak'ta yaşandı. Sivas'tan Antalya'ya giden A.D. yönetimindeki 58 AD 543 plakalı Honda marka cip, lastiğinin patlaması sonucu şarampole düştü. Sürücünün süratli olmaması facianın önüne geçerken kazada 3 kişi hafif yaralandı. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara ambulans içinde müdahale etti.