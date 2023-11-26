Aksaray'da Kuvvetli Rüzgar Şehir Hayatını Olumsuz Etkiledi

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan fırtına, şehir hayatını olumsuz etkiledi. Şehrin genelinde saatte ortalama 70-80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Türkiye genelinde sağanak yağış ve fırtına uyarısı verilirken, Aksaray'da da kuvvetli rüzgar kent hayatını olumsuz etkiledi.

DİREKLER DEVRİLDİ, AĞAÇLAR ARABALARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle elektrik direkleri devrilirken, ağaçlar da arabaların üzerine düştü. Nevşehir yolu üzerinde bulunan bir tesisin çatısı, yoğun rüzgardan etkilenerek uçtu. Öte yandan rüzgarın etkisiyle yol kenarlarında bulunan reklam panoları da yerinden çıkarak devrildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYALIM"

Aksaray Belediyesi, şehirde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yaparken, "Çatı uçması, direk devrilmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamak için zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Acil Müdahale Ekiplerimiz ve Çağrı Merkezimiz ile nöbetteyiz" açıklamasını yaptı.

METEOROLOJİ TURUNCU KODLU UYARI VERMİŞTİ

Aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Aksaray için turuncu kodlu uyarı vermiş ve çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.