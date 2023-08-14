Aksaray'da Komşu Tartışması: Kedi ve Sahibi Darp Edildi

Aksaray'da yaşayan Fatoş Pınar, komşusu tarafından kedisine ve kendisine saldırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Pınar, hayvana yapılan şiddetin insanlara da yapıldığını belirterek şikayetinden geri adım atmayacağını söyledi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray yaşayan Fatoş Pınar, önce kedisini sonra kendisini darp ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu. Pınar, "Hayvana yapılan insana da yapılıyor diye şikayet ettim ve asla şikayetimden geri dönmeyeceğim" dedi.

Aksaray Hasas Mahallesi Küçükbölcek Caddesi'nde yaşayan Fatoş Pınar, komşusu H.D.'nin kendisine ve kedisine saldırdığını ileri sürdü. Kedisinin darp raporunu alarak şikayetçi olan Pınar, şunları söyledi:

"Bu kadın benim komşum, benim buradan çıkma amacım az önce ev sahibiyle de görüştüm bu kadınla aynı binada oturmak istemiyorum. Bir tane hayvanım var ama sokak hayvanlarını sürekli besliyorum. Aynı zamanda Aksaray Hayvan Severler Derneği'ne üyeyim. Hiçbir şey bilmiyorum o insan zaten burada temizlikçi görevini de yapıyor. Ondan sonra ben kedimin bu halini gördüm, kedim normalde kendi evinde hiçbir şekilde dışarı çıkmaz ama çıkmış bir şekilde. O gün kediyi aşağıdan yola kadar vura vura indirmiş. Kedinin dili, dişi, alt çenesi kaburgası, öldü diye şey yaptık. Her gün veterinere götürmeye başladım. Sonra kadını sürekli takip etmeye başladım acaba görebilir miyim, konuşabilir miyim, anlaşabilir miyim neden böyle bir şey yaptı sebebini öğrenmek istedim. İster istemez şikayet yerine önce kedimin darp raporunu aldım gittim kapısını çaldım 2 gün önce. Saldırmaya başladı. Bana 'hayır siz yalan söylüyorsunuz' dedi. Yalan söylemiyoruz kamera kayıtları var her şey doğru. Kadın bu sefer başladı hakaret etmeye, saldırmaya başladı."

"KÖTÜ OLDUM, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Gerekenin yapılması için H.D. ile konuştuğunu ancak saldırıya uğradığını belirten Pınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben de gittim hayvana yapılan insana da yapılıyor diye şikayet ettim ve asla şikayetimden geri dönmeyeceğim. Sakin olmam gerekiyordu çünkü ben de sinirli bir yapıdayım. Neticede kapısına gitmişim, konuşmak için gitmişim ve o saldırdı, ben darp edildim bu şekilde. Kötü oldum, psikolojim bozuldu. Hem hayvanıma şiddet uygulandı hem bana. Daha önce aramızda hiçbir şey olmadı. Hayvanlara karşı mı bir sıkıntısı var insanlara karşı mı ne yaşıyorsa psikolojik olarak insanlara yansıtıyor. Önce hayvanlara zaten sonra bize yansıtıyor. Biz insan olarak gittik, konuştuk. Benim kedimin kimliği var, bütün aşıları var, raporları her şeyi var. İspatlı delil var ortada bir can var açıkça."