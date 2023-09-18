Aksaray'da Kardeşlere Otomobil Çarptı, Yaralandılar

Aksaray'da okula gitmek için evden çıkan 2 kardeş yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Şeyh Hamit Mahallesinde Nevşehir Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.M.K. (17) ile kız kardeşi M.K. (14) okula gitmek için evlerinden çıktı. Nevşehir Caddesine geldiklerinde yolun karşısına geçmek isteyen kardeşlere Y.Ö. idaresindeki 68 BF 884 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu 2 kardeş yola savrulurken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY