Aksaray'da Hatalı Sollama Sonucu Meydana Gelen Kazada 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçilerin çalışmak için yeni geldikleri öğrenildi. Kazanın meydana geldiği sırada işçiler alışveriş yapmak ve arızalı dinamoyu tamir ettirmek için yola çıkmışlardı. Cenazelerin köylerinde ve memleketlerinde defnedileceği belirtildi.

3 GÜN ÖNCE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Aksaray'da hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren işçilerden Ekrem Kocabıyık'ın, çalışmak için 3 gün önce Konya'dan geldiği öğrenildi. Diğer işçiler Murat Güçlüses ve Celil Diker'in de 5'er çocuk babası olduğu belirtildi. 3 işçinin çalıştıkları şantiye için alışveriş ile arızalı olan dinamoyu tamir ettirmeye giderken kazanın meydana geldiği kaydedildi. İşçilerden Celil Diker'in cenazesinin yarın Uzunkaya köyünde, Murat Güçlüses'in Demirci beldesinde, Ekrem Kocabıyık'ın de memleketi Konya'nın Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.