Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Aksaray'da organize sanayi bölgesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Şahin Tarhan'a ait 3 bin metrekarelik alandaki tesiste, malzemeler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, tesiste bulunan cam malzemelerin mercek görevi görüp, diğer malzemeleri tutuşturmasıyla yangının çıktığı tespit edildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, dumandan etkilenen 3 itfaiyeciye ambulansta müdahale edildi. (DHA)