Aksaray'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Aksaray'da bulunan bir geri dönüşüm tesisi, sıkıştırılmış balyaların yanmasıyla çıkan yangın sonucu alevler içinde kaldı. Yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde sıkıştırılmış balyaların yanmasıyla başlayan yangın kısa sürede tesisi alevler içinde bıraktı. Alevlerin hakim olduğu fabrikadaki yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesise getirilen ve sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm malzemeleri bilinmeyen bir nedenden tutuştu. Balyalar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede adeta alev topuna döndü. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 4 koldan yangına müdahale ederken, AFAD ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Alevlerin yükseldiği tesisteki yangın dron ile havadan görüntülendi. - AKSARAY