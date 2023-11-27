Aksaray'da Geri Dönüşüm Evine Yangın Paniği

Aksaray'da geri dönüşüm için müstakil bir evin bahçesine balya olarak yapılmış kağıt atıklarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Havanın yağışlı olması ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

Yangın gece yarısı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan müstakil evin bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm malzemeleri toplayıp satarak geçimini sağlayan Durmuş K.'nin müstakil evinin bahçesinde biriktirdiği atık karton balyalarında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa bir sürede tüm balyalara sıçrarken durumu fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ve havanın da yağışlı olması nedeniyle kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili yangının kundaklama olasılığı üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - AKSARAY