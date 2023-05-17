Aksaray'da Fırtına: Yaralılar Var

Aksaray'da etkili olan rüzgar akşama doğru şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Kent merkezinde fırtınaya hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yeni Sanayi Sitesi esnaflarından Ali Akyüz, fırtına sebebiyle başından yaralandı.

Aksaray'da öğle saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, akşama doğru şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

Kent merkezinde fırtınaya hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevredeki dükkanların önlerinde bulunan malzemelerin uçmasına neden olan fırtına, kentte toz taşınımına da neden oldu.

Öte yandan, Yeni Sanayi Sitesi esnaflarından Ali Akyüz (50), iş yerinin kapısını örtmek isterken fırtına sebebiyle kapı camının kırılması sonucu başından yaralandı.

Akyüz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.