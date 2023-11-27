Aksaray'da Fırtına Sonrası Kar Yağışı

Aksaray'da fırtına, yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı

AKSARAY - Aksaray'da gün boyu etkili olan fırtına, akşam saatlerinde yerini yağmur yağışına bırakırken şehre gece yarısı lapa lapa kar yağdı.

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına ve yağışlar Aksaray'da da etkisini gösteriyor. Gün boyu fırtına nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği şehirde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı fırtınanın etkisini dindirdi. Belirli aralıklarla devam eden yağmur yağışının ardından kentte gece yarısı lapa lapa kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerle birlikte karayollarında etkili olan kar yağışı kısa sürede yolları kapladı. Şehir merkezinde kısmen etkili olan kar yağışı henüz kent merkezini beyaz örtüyle kaplamasa da yağışlar nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehirde sevinç ve mutlulukla karşılandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Aksaray'da ilgili kurum ve kuruluşlar şimdiden hazırlıklarını tamamlamış teyakkuzda bekliyor.