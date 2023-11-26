Aksaray'da Fırtına Nedeniyle Devrilen Triportörün Altında Kalan Kadın Yaralandı

Fırtınada devrilen triportörün altında kalan kadın sürücü yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen triportörün altında kalan kadın sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından triportörün altından çıkarıldı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Perşembe Semt Pazarı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm için topladığı yükle evine doğru giden yabancı uyruklu Raziye Ö.'nün kullandığı triportör fırtına nedeniyle devrildi. Triportörün altında kalan Raziye Ö.'ye kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardım etti. Sürücü kadın vatandaşların yardımıyla triportörün altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.