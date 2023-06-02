Aksaray'da Evini Yakan Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Aksaray'da bir kadın, girdiği bulanım sonucu evindeki kanepeyi yaktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kadını kurtardı.

Evini yakan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da bir kadın, girdiği bulanım sonucu evindeki kanepeyi yaktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kadını kurtardı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 4. katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, dairede yaşayan Z.B. girdiği bunalım sonucu dairedeki koltuğu ateşe vererek intihar etmek istedi. Kadının yaktığı koltuk kısa sürede alev topuna dönerken, dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, merdivenli itfaiye aracıyla balkona çıkan ekipler kadını evin içinde baygın bir şekilde buldu. Hemen kadını dumanlardan çıkaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim ederken, dumandan zehirlenen kadın ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yangında az sayıda eşyanın bulunduğu ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.