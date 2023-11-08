Aksaray'da Bisikletli Çocuk Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da Furkan Yavuz (19) idaresindeki otomobil, bisikletiyle gezen Sude Tozak'a (11) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aksaray'da bisikletli çocuk otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Furkan Yavuz (19) idaresindeki 38 JY 511 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletiyle gezen Sude Tozak'a (11) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam