Aksaray'da Balkonda Hava Alırken Düşen Kişi Yaralandı

Aksaray'da balkonda hava alırken biranda dengesini kaybeden bir kişi 3. kattan aşağıya düştü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Küçük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hava almak için 3 kattaki dairesinin balkonuna çıkan B.K. (35) bir süre sonra aniden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşınan B.K. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duran polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY