Aksaray'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü tanker devrildi ve şoför hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Aksaray'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti.
Yusuf Soysal (25) idaresindeki 73 SZ 147 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Aksaray-Adana kara yolunun 32. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alev alan tankerin sürücüsü Soysal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tankerdeki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam