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Aksaray'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü tanker devrildi ve şoför hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.