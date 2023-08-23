Aksaray-Ankara Yolunda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray-Ankara yolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü, aracını park ettikten sonra arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray- Ankara yolunun 25. kilometresi Hacı Pınar mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Emniyet şeridine park ettiği aracından inen sürücü, arkadan gelen aracın kendisine çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden A.U., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray- Ankara yolunun 25. kilometresi Hacı Pınar mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ankara istikametinde seyreden 06 DY 3787 plakalı otomobil sürücüsü A.U. (67), henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı emniyet şeridinde durarak aracından indi.

PARK EDİP ARABADAN İNİNCE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün aracını park ettiği güzergahtan gelen 06 KA 2472 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet sürücüsü H.Y. (49), emniyet şeridinde duran ve aracından inen A.U.'ya çarptı. Meydana gelen kazada 67 yaşındaki A.U. hayatını kaybetti. Kazaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, kısa süre içerisinde olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken, kamyonet sürücüsü H.Y., Jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza yerinde hayatını kaybeden A.U.'nun cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.