Akmerkez'de Tasarım Pazarı Başlıyor

Akmerkez, yerel üreticilerin özel tasarımlarını alışveriş tutkunlarıyla buluşturacak olan Tasarım Pazarı'nı düzenliyor. Takıdan çantaya, aksesuardan giyime birçok konsepti içeren ürünler, 6 gün boyunca ziyaretçilere sunulacak.

30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Tasarım Pazarı'nda yerel üreticilerin özel tasarımlarını, alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor.

Akmerkez, özel markaların kurduğu stantlar ile alışveriş tutkunlarını Tasarım Pazarı'nda bir araya getiriyor. 25 Eylül'de Akmerkez'de başlayan etkinlikte butiklerin ve yerel üreticilerin özel tasarım ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

6 GÜN SÜRECEK

Takıdan çantaya, aksesuardan giyime çeşitli kategorilerdeki, birbirinden farklı birçok konsepti içeren ürünlerin sunulacağı Tasarım Pazarı, 6 gün boyunca Akmerkez etkinlik alanında ziyarete açık olacak.