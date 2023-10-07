Akkuyu Nükleer Güç Santrali İnşaatında İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında iskeleden düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan müteahhitlik şirketi çalışanı bir işçi, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yaralanan işçiye olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak ismi öğrenilemeyen işçi hayatını kaybetti.

Akkuyu NGS'den açıklama

Kazayla ilgili Akkuyu Nükleer A.Ş'den yapılan açıklamada, NGS sahasında bir müteahhitlik şirketi çalışanının inşaat iskelesi üzerinde ilerlediği sırada düştüğü belirtilerek, ağır yaralanan işçinin olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayın incelenmesi için komisyon kurulduğu ifade edilen açıklamada, "Olay nedenlerinin tespit edilmesi için bir komisyon oluşturulmuştur. Akkuyu Nükleer A.Ş, olay koşullarının araştırılması için kolluk kuvvetlerine mümkün olan her türlü yardımı sağlamaktadır. Soruşturma sonucunda, çalışmaların yapılması sırasında iş güvenliği gerekliliklerinin ihlal edilmiş olduğuna ilişkin bir durumun tespit edilmesi halinde Akkuyu Nükleer A.Ş, ilgililerin sorumlu tutulması için yasal yollara başvuracaktır" denildi. - MERSİN