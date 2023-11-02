Haberler ›› Yaşam ›› Akhisar İlkokulunda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Akhisar İlkokulunda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğrenciler ise itfaiye ekibini alkışladı.