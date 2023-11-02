Akhisar İlkokulunda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğrenciler ise itfaiye ekibini alkışladı.
MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki bir ilkokulun bahçesindeki ağaçta mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sevinen öğrenciler, itfaiye ekibini alkışladı.
Akhisar'da Reşat Bey Mahallesi'nde bulunan Nadide Fazıl Aysu- Fatih İlkokulu bahçesinde bulunan çam ağacına sabah saatlerin çıktığı sanılan kedi bir süre sonra miyavlamaya başladı. Okul bahçesinde oynayan öğrenciler, ağaçta mahsur kalan kediyi fark edip, durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler de kedinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Merdiven yardımıyla ağaca çıkan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedinin kurtulmasına sevinen öğrenciler, itfaiye ekibini alkışladı. Kurtarılan yavru kedi, okul bahçesine bırakıldı.(DHA)