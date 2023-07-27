Akdeniz Üniversitesi'nin 'Umutlar Atölyelerle Yeşerir Projesi' Depremzedelere Moral Verdi

Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği 'Umutlar Atölyelerle Yeşerir Projesi' çerçevesinde 200 depremzede tarımsal ve sportif faaliyetlere katılarak moral buldu.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun Antalya Valiliği ile 6 Şubat depreminden etkilenen afetzedelere yönelik ortaklaşa yürüttüğü 'Umutlar Atölyelerle Yeşerir Projesi' depremzedelere umut oldu. Ziraat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin de destek verdiği proje çerçevesinde yaklaşık 200 depremzede tarımsal ve sportif faaliyetlerden faydalanırken, ayrıca KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kursuna da katıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demir Özdemir, Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Metehan Yaykaşlı ve proje ekibi ile projeye katılan depremzede aileleri temsilen Erdem ailesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret ederek proje çıktıları konusunda bilgi verdi.

"Yaraların sarılmasına katkı sağlayan her proje çok önemli"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek proje ekibi ve depremzede aileler ile sohbet etti. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Özkan, "Deprem bölgesini ben de ziyaret ettim. Elbette acıların tarifi imkansızdı. Ancak millet olarak hep birlikte bu acıların da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yaralarımızın sarılmasına katkı sağlayan her projeyi çok önemsiyorum. Buradaki ailemizin pozitif düşüncülerinden, içten ve sıcak iletişimlerinden Umutlar Atölyelerle Yeşerir Projesi'nin de ne kadar faydalı olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.

200 yetişkin depremzede ile doğrudan etkileşim

Ziyaret sırasında projenin temel amacının, ergoterapi yaklaşımı çerçevesinde depremzedelerin iyileşme ve normal hayata uyum sürecini kolaylaştırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Burhan Özkan, "Üniversitemiz Ana Yerleşkesi içerisinde misafir edilen 100 erkek ve 100 kadın toplam 200 yetişkin depremzede için Mart ayında özel bir program takvimi hazırladık. Depremzedelerimizle doğrudan etkileşim sağlama hedefi ile projenin atölye faaliyetleri Ziraat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlıklarının destekleri ile başladı. Spor Bilimleri Fakültesi desteği ile gerçekleştirilen spor atölyelerinde de aylık olarak oluşturulan gruplarla voleybol, basketbol, yüzme, doğa yürüyüşü ve okçuluk faaliyetleri gerçekleştirdiler. Ziraat Fakültemizin desteği ile sağlanan bahçe atölyesinde depremzedeler kendilerine verilen hobi parsellerinde domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz diktiler. Tüm bakımı ve sulaması depremzedelerin sorumluluğunda gerçekleştirilen atölye süresi sonunda depremzedeler kendi emekleriyle yetişen ürünleri hasat etti. Yıkılan umutlar ve heyecanı diriltip yüzleri güldürmek motivasyonu ile başlayan projemiz umutları yeşertip yüzleri güldürmeyi başarmış olmanın mutluluğu ile 26 Temmuz'da sonlandı." diye konuştu. Prof. Dr. Burhan Özkan, afetzedelerin ayrıca haftada 2 gün 8 ders saatinde girişimcilik ekosistemi hakkında bilgilendirilerek KOSGEB geleneksel girişimcilik sertifikası da aldığını sözlerine ekledi.

"Diktiklerimiz büyüdükçe bizim kederimiz bir nebze olsun küçüldü"

Ziyaret sonrasında depremzede aile, Rektör Özkan'a proje boyunca kendi elleri ile yetiştirdikleri sebzelerden ve etkinlik süresince yaptıkları elişleri ve resimlerden hediye etti. Düzenlenen atölye çalışmaları için Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür eden öğretmen Güler Erdem, "Hepimiz depremde büyük acılar yaşadık. Birçoğumuz yakınlarımızı kaybettik. Düzenlenen bu etkinlikler bizim yaralarımıza adeta merhem oldu. Toprakla filizleri ilk buluşturduğumuz zaman sanki zaman hiç geçmeyecek gibiydi. Ama çok hızlı bir şekilde ürünlerimiz büyüdü. Onlar büyüdükçe bizim kederimiz bir nebze olsun küçüldü. Toprakla uğraşmak bize çok iyi geldi. Verdiğimiz emekle sıfırdan bir bahçenin kurulması, bize yeni başlangıçlar için de umut verdi" ifadelerini kullandı. Etkinliklere katılan özel birey Evrim Erdem'in de bu süreçte resim yeteneğini keşfettiğini anlatan ablası İlkay Erdem, "Bu süreci en zor onun atlatacağını düşünüyorduk. Ancak bu etkinlikler sayesinde moral buldu. Resim yeteneğinin farkına vardık. Resim yaparken adeta dünyayı unuttu. Düzenlenen bu anlamlı etkinlikler için Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ve emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Artık bizim yaşamımızda Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin çok ayrı bir anlamı olacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA