Akdeniz'de Modern Gençlik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Akdeniz Belediyesi tarafından Özgürlük Mahallesinde bulunan ve Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen alana kazandırılacak 'Modern Gençlik Merkezi' inşaatı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte ekiplerin bölgedeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Hazine Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, belediye teknik personeli ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepesi bölgesine kazandırılacak olan modern 'Gençlik ve Spor Merkezi' projesinin devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

"29 milyon TL'lik proje"

Spor tesisleri, çok amaçlı salonlar, kültür merkezi ve kafeteryaların yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Hazine Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, "Akdeniz Belediye Başkanımız Gültak, bu geniş alanı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis etti. Biz de bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde hızlı bir şekilde işlemlerin yapılmasını istirham ettik. Yaklaşık 29 milyon TL'ye mal olacak olan gençlik merkezimiz 4 bin 838 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek. Tesisimizde 3 adet spor salonu ile çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, kapalı otopark ve sığınak yer alacak. Sadece spor yapmak değil, aynı zamanda kültürel faaliyetler de yapılabilecek güzel bir merkez haline gelecek. Projenin çok hızlı şekilde 31 Ekim itibariyle inşallah tamamlanması amaçlanıyor. Gençlerimiz, önümüzdeki sonbahardan itibaren bu imkanları seferber eden hükümetimizin ve belediyemizin ortak gayretleri ile bu alanı kullanmaya başlamış olacaklar. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu tür projelerimiz diğer belediyelere, özellikle de Büyükşehir Belediyesine örnek teşkil eder" şeklinde konuştu.

"Mersin'in en güzel gençlik ve spor merkezlerinden biri olacak"

Mersin ve Akdenizlilere verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerinin altını çizen Gültak ise "Geçmişte maalesef terör olayları ile anılan bu bölgede artık toplamda 4 bin metrekare alanda modern bir tesis gençlerimizin hizmetinde olacak. Burası, sanayi tesisleri ve Mersin Limanına yakın merkezi bir bölge. Geçmişte canlı hayvan satışı yapıldığı için kötü kokular yayılıyordu. Ayrıca terör örgütünün eylem yaptığı, uyuşturucu baronlarının kullandığı bir meydandı. Artık bu meydan, ne terör

örgütünün ne de uyuşturucu baronlarının meydanı ne de hayvan pazarı. Şehrimizin ortasındaki güzel bir alanı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettik. Mersin'in en güzel gençlik ve spor merkezlerinden bir tanesi, büyük bir kompleks olacak. Kadınların ve gençlerin kullanacağı güzel bir merkeze, güzel bir alana dönüştürüyoruz. Akdeniz'in o maküs talihini alıp, apaydınlık bir talihe doğru götürüyoruz. Spor kompleksimiz tüm Mersin ve Akdeniz'e hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Mahalle Muhtarı Ömer Erguvan da mahalleye kazandırılacak spor tesisi ve gençlik merkezi nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Özgürlük Mahallesine böylesi bir tesisi kazandırmak her belediye başkanının harcı değildir. Yıllardır burası boş bir arazi, çöplük alanı, hayvan pazarı, sinek, sivrisinek üreyen bir yerdi. Sağ olsun belediye başkanımız bizleri de dinledi ve buraya bir el attı. Çocuklarımız ve torunlarımız için şimdi burada güzel bir gençlik merkezi inşa ediliyor. Emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanıldı. - MERSİN