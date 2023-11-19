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Akçakoca ve Hendek'te Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Düzce'nin Akçakoca ve Sakarya'nın Hendek ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Akçakoca genelinde sağanak ve fırtına yaşanırken, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oldu.