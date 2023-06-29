Akçakoca'da Sağanak Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Kurban Bayramı tatilini Akçakoca'da geçirmek için ilçeye akın edenler, sabah saatlerinde sağanak yağışlara uyandı. Tatil bölgesinde yağışların da etkisi ile bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Tatil bölgesi Akçakoca'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Yağış su taşkınlarına sebebiyet verdi

DÜZCE - Kurban Bayramı tatilini Akçakoca'da geçirmek için ilçeye akın edenler, sabah saatlerinde sağanak yağışlara uyandı. Tatil bölgesinde yağışların da etkisi ile bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağışlar etkili oldu. Kurban Bayramı tatilini Akçakoca'da geçirmek için bölgeye akın eden vatandaşlar sabah saatlerinde sağanak yağış ile güne başladı. Etkili olan yağış ilçe merkezini sular altında bıraktı. Su taşkınları sebebi ile Akevler, Çuhallı bölgelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. İlçe merkezine girişte etkili olan sağanak yağış sebebi ile sular altında kalırken, sürücüler güzergahta dikkatli hareket sağlıyor. Akçakoca Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de sürücülerin daha dikkatli olmasını istiyor.