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Akçakale'de Gölette Serinlemek İsterken Boğulan Çocuk

Akçakale'de Gölette Serinlemek İsterken Boğulan Çocuk

Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu gölete giren 9 yaşındaki Hakan Aykol boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, serinlemek için yağmur sularının oluşturduğu gölete giren Hakan Aykol (9), boğuldu.

Olay, öğleden sonra ilçe merkezinin Suriye sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Hakan Aykol, iddiaya göre arkadaşları ile birlikte yağmur sularının oluşturduğu gölete girdi. Serinlemek için suya giren çocuk, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sudan cansız bedenini çıkardı. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen yakınları da küçük çocuğun ölüm haberi ile gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hadi Kurt - Yaşam

Akçakale Suriye Yaşam Haberler

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