Akça Cılıbıt, Samandağ Sahilinde Görüntülendi

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ sahilinde nesli tehdit altındaki akça cılıbıt, yiyecek ararken görüntülendi. Milleyha Sulak Alanı'nda bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi.

HATAY'ın Samandağ sahilinde kumsalda yiyecek ararken hızlı adımlarla hareket eden akça cılıbıt, güzel görüntüler oluşturdu.

İlçedeki doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı'nda, bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi. Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen alanın yakınlarındaki sahilde, nesli tehdit altındaki türler arasında yer alan akça cılıbıt görüntülendi. Göç yolundayken sulak alanda mola veren ve kumsalda yiyecek ararken hızlı adımlarla hareket eden akça cılıbıt, güzel görüntüler oluşturdu. 10-15 santimetre büyüklüğündeki kuş, bir süre beslendikten sonra gözden kayboldu.

