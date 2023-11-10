Akbaş köpeği öksüz yavruları sahiplendi

Annesiz kalan yavruları başka bir Akbaş cinsi köpek sahiplendi

50 yıldır köpeklerle ilgilenen Hayati Ölçekli:

"Sanki hepsi kendi yavrusu gibi bakıyor hiç ayırt etmiyor"

"Kendi yavrusu dışında başka köpeklerin de yavrularını emzirip büyütüyor"

"Sultan toplam 8 yavruya bakmaya başladı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşık yarım asırdır küçükbaş hayvanlarla ilgilenen Hayati Ölçekli'nin Akbaş cinsi köpeği, annesi ölmüş 4 adet yavruyu kendiliğinden sahiplenerek toplam 8 yavruyu emzirmeye başladı.

Sivrihisarlı Hayati Ölçekli yaklaşık 50 yıldır küçükbaş hayvan ve Akbaş köpekleri ile ilgileniyor. Ölçek'in beslediği köpekler genellikle koyun sürüsünün başında bekçilik görevi yapıyor. Geçtiğimiz aylarda yeni doğum yapan Akbaşlardan biri koyunlara yaklaşan bir kurtla boğuştu ve hayatını kaybetti. Ölen köpeğin öksüz kalan yeni doğmuş Akbaş yavruları süt ihtiyaçları bir süre sahibi Hayati Ölçekli tarafından karşılandı. Daha sonra yavrular bir başka yeni doğurmuş Sultan isimli Akbaş cinsi köpek tarafından sahiplenildi. İçgüdüsel olarak öksüz yavruları sahiplenen Sultan, toplam 8 yavruya bakmaya başladı. Sultan isimli anne köpeğin yaptığı davranış sahibini şaşırttı.

"Başka yavruları kendi yavrularından ayırmaz"

Öksüz kalan 4 yavru Akbaş köpekle birlikte toplam 8 yavruya bakan Sultan hakkında konuşan Hayati Ölçekli, "Bu görmüş olduğunuz köpeğimizin ismi Sultan. Buradaki küçük olan yavrular Sultan'ın kendi yavrusu. Büyük olanların ise anneleri öldü, tedavi edemedik, iyi edemedik. Ama bu Akbaşlar öyle uysal hayvanlar ki bunlar kendi yavrusu dışında başka köpeklerin de yavrularını emzirip büyütüyor. Sultan'ın dört yavrusu var, ölen köpeğimizin de dört yavrusu vardı. Şimdi Sultan'ın sekiz yavrusu olmuş oldu. Bu Akbaş köpekleri başka yavruları kendi yavrularından ayırmaz. Sanki hepsi kendi yavrusu gibi bakıyor hiç ayırt etmiyor. Ben yıllardır burada bir sürü köpek yetiştirdim fakat Akbaş köpekleri gibi uysalını görmedim. Bunlar birbirlerinin yavrularını emzirebiliyor" ifadelerini kullandı.