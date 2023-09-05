Akasya'da 'Şehre Dönüş' Etkinlikleri Başlıyor

Akasya alışveriş merkezinde eylül ayı boyunca 'Şehre Dönüş' etkinlikleri düzenlenecek. Drift Racing yarışı ve tiyatro etkinlikleri gibi birçok aktiviteye katılım sağlanabilecek. Ayrıca el işçiliğiyle hazırlanmış özel tasarım ürünler de sergilenecek.

Akasya'da eylül ayı boyunca 'Şehre Dönüş' etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 'Drift Racing' yarışı ve çocuklar için tiyatro etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca farklı konseptte birçok markanın el işçiliğiyle hazırlanmış özel tasarım ürünleri de Akasya'da ziyaretçilerle buluşacak.

Akasya'da okulların açılmasına günler kala şehre dönüş yapanlar için yeni dönem etkinlikleri düzenlenecek. 8-10 Eylül tarihleri arasında kurulacak Drift Racing pisti ile çocuklar ve aileleri elektrikli araba yarışı ile rakiplerine karşı mücadele edecek. Etkinlikte günün en iyi süre skorunu elde edenlere sürprizlerin beklediği belirtildi.

ARTİSAN AKASYA FARKLI KONSEPTLER SUNACAK

Akasya'da 15-20 Eylül tarihleri arasında farklı konseptte birçok markanın el işçiliğiyle hazırlanmış özel tasarım ürünleri Artisan Akasya'da yer alacak. Yaratıcılık ve emeğin kendini göstereceği özgün el yapımı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

AKASYA KÜLTÜR SANAT'TA ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Okulların açılışı ile birlikte çocuklara özel Akasya Kültür Sanat'ta (AKS) interaktif tiyatro gösterimleri de başlıyor. 'Süper Köpüklü Bir Macera', 'Köpekler Bale Yapmaz Kukla Tiyatrosu', 'Sihir Bakanı Tiyatral İllüzyon Gösterisi' ve 'Süpermarkette Karnaval' oyunları AKS'de sergilenecek. Etkinlik biletleri ise AKS gişelerinden temin edilebilecek.

AKS çocuk etkinliklerinin programı ise şöyle:

"9-10 Eylül 13: 00-Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Bir Macera,

16-17 Eylül 13: 00-Köpekler Bale Yapmaz Kukla Tiyatrosu,

23-24 Eylül 13: 00-Sihir Bakanı Tiyatral İllüzyon Gösterisi,

30 Eylül-1 Ekim 13: 00-Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süpermarkette Karnaval."