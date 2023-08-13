Akademisyenler Karabük'te Çevre Temizliği İçin Çadır Kampı Düzenledi
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Karabük'te çadır kampına katılan akademisyenler, bölgede yaşayanlarla çöp toplayarak çevre temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştı. Farklı illerden gelen akademisyenler, köy sakinleriyle birlikte çevredeki çöpleri topladı. Etkinliğin organizatörlerinden Tuncay Vural, her yıl farklı yerde çadır kampı düzenleyerek farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Karabük'te çadır kampına katılan akademisyenler, bölgede yaşayanlarla çöp toplayarak çevre temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Farklı illerden gelerek Kahyalar köyü Pirinçlik Mahallesi'nde çadır kampı kuran akademisyenler, köy sakinleriyle çevredeki çöpleri tek tek topladı.
Etkinliğin organizatörlerinden Tuncay Vural, yaptığı açıklamada, her yıl farklı yerde çadır kampı kurarak, yöredeki insanlarla farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.
"Başkalarının çöplerini biz neden topluyoruz?" demediklerini dile getiren Vural, yaşadıkları ortamın çöpünü toplamakla sorumlu olma felsefesine inandıklarını vurguladı.