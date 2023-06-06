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AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu Huzurevi Ziyareti

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu Huzurevi Ziyareti

Yaşam Haberleri

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinden Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinden Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde huzurevi sakinlerinden Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutlayan Çopuroğlu; "Kayserimin güzel insanları ile her fırsatta beraber olmaya gayret ediyoruz. Bugün de kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Kıymetli büyüklerimizden Cemil amcamızın doğum gününü kutladık. Hepsine hayırlı ömürler diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Şaban Çopuroğlu Milletvekili Yaşam Haberler

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