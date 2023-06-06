AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, huzurevinde doğum günü kutladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ziyaret ettiği huzurevinde kalan Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ziyaret ettiği huzurevinde kalan Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında huzurevinde kalan Cemil Tokmak'ın doğum gününü kutlayan Çopuroğlu, "Kayseri'nin güzel insanları ile her fırsatta beraber olmaya gayret ediyoruz. Bugün de kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Kıymetli büyüklerimizden Cemil amcamızın doğum gününü kutladık. Hepsine hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.