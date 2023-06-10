AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in babası toprağa verildi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in 89 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa Gider, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Mustafa Gider için bugün ikindide Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Çevre eski Bakanı Hamdi Üçpınarlar, RTÜK üyesi Mehmet Daniş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, tören öncesinde taziyeleri kabul etti. Mustafa Ayhan Gider'in cenazesi ikindide kılınan namazın ardından Sinekçi Köyü Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.