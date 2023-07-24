Airbnb'de Gizli Kamera Skandalı

Fransa'nın Haute-Savoie bölgesinde Airbnb üzerinden ev kiralayan iki kadının taşındığı daireye gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.

Franca Bleu'nün haberine göre, Madison ismindeki kadın ve arkadaşı, Haute-Savoie bölgesindeki Dingy-Saint-Clair kasabasında geçirecekleri tatil için Airbnb platformu üzerinden daire kiraladı.

Duş almak için girdiği banyoda masa üstüne konulmuş tuvalet kağıtları üzerine yerleştirilmiş dijital saat benzeri cihazı gören kadın, aparatı eline alarak incelemeye başladı.

Duş kabinini görecek cepheye konulan cihazı iyice kontrol eden kadın, bunun hafıza kartına kayıt yapan bir gizli kamera olduğunu fark etti.

Kadının en yakın jandarma merkezine götürdüğü cihazda yapılan incelemelerde, içinde 32 gigabayt hafıza kartı bulunan bir kamera olduğu ve hafızasında daha önce evi kullanan 14 kişiye ait gizlice çekilmiş görüntülerin yer aldığı ortaya çıktı.

Savcılık soruşturma başlattı

Annecy Bölge Savcılığı, şikayet üzerine "gizlice görüntü kaydı alma ve kişilerin özel hayatını ihlal etme" suçlamasıyla sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca konuyu Airbnb'ye ileterek hesap sahibi ile daha önce daireyi kiralayan müşterilerin bilgilerini talep etti.

Söz konusu iki kadın ise Airbnb'nin, ödedikleri parayı iade etmek dışında hiçbir sorumluluk almayarak konuya ilgisiz kaldıklarını ve platformun bu yaklaşımını saygısızca bulduklarını söyledi.

Mağdur kadınlardan Madison'un sosyal medyada yaşadıklarını anlattığı video da 2 milyona yakın izlendi.

Öte yandan Airbnb, söz konusu evin ilanlardan kaldırıldığını açıkladı.