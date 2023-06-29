Samsun'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayram harçlıklarını alan çocuklar tatilin keyfini lunaparkta çıkarttı. Aileler çocuklarını mutlu etmek amacıyla lunaparka geldiklerini belirtirken çocuklar ise bayramlarda topladıkları harçlıkları lunaparkta harcadıklarını ve bayramları çok sevdiklerini belirttiler.

- Aileler bayramda lunaparkın yolunu tuttu

SAMSUN - Samsun'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayram harçlıklarını alan çocuklar tatilin keyfini lunaparkta çıkarttı.

Bayram tatilini fırsat bilen Samsunlular kendilerini park, bahçe ve sahil kenarlarında buldu. Havaların güzel olmasıyla birlikte sıcak havanın tadını çıkaran aileler bayramda lunaparkın yolunu tuttu. Lunaparkta en çok ilgiyi çarpışan araba, gondol, balerin, dönme dolap, atlı karınca ve tırtıl tren görürken çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi. Yaşı daha küçük olan çocuklar ise eğlence aletlerine ailelerin gözetiminde bindi.

Aileler çocuklarını mutlu etmek amacıyla lunaparka geldiklerini belirtirken çocuklar ise bayramlarda topladıkları harçlıkları lunaparkta harcadıklarını ve bayramları çok sevdiklerini belirttiler.