AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 1 Milyon 600 Bin Genç Katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençler için hazırlanan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2012 yılından bu yana 1 milyon 600 bin genç katıldı. Program kapsamında gençlere evlilik hayatıyla ilgili bilgiler verilerek uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmeleri hedefleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençler için hazırlanan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 2012 yılından bu yana 1 milyon 600 bin genç katıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla 2012 yılında Evlilik Öncesi Eğitim Programı başlattı. Ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla hazırlanan eğitimlere bugüne kadar 1 milyon 600 bin genç katıldı. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışan eğitmen Tolunay Sandıkçıoğlu, programın hedefinin, gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunmak olduğunu söyleyerek, Bu program kapsamında bekar gençlerimizi hedef alıyoruz. Bakanlığımıza başvuran veya hizmet götürdüğümüz KYK yurtları, askeriye veya farklı kurum ve kuruluşlarda; evlenecek olan gençlerimize evlilik hayatı hakkında genel fikir sahibi olmaları için eğitim veriyoruz. Eğitimlerde; kendini tanıma, aktif iletişim kurma, aktif dinleme, sağlıklı iletişim, evlilik hukuku, evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlar, çatışmalar nasıl önlenir, evlilikte stres unsurları nasıl azaltılır gibi konulara yer veriyoruz dedi.

'EĞİTİMLER TAMAMEN ÜCRETSİZ'

Ankara İl Müdürlüğü olarak 2023 yılının ilk 6 ayında 3 bin 176 gence eğitim verdiklerini belirterek, Bakanlığımız bu programı yürütmeye başladığından bu yana yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye ulaştı. Biz verdiğimiz eğitimlerde şunu gözlemliyoruz. Eğitimde kendilerinin farkına vardıklarını, artık ben dili kullanmaya başlayacaklarını, öfkeyi nasıl kontrol edebileceklerini, evlilikten ne beklediklerini, karşı taraftan ne beklediklerini ve bu iletişimin sağlıklı unsurlarını öğrenmiş olduklarını söylüyorlar ve buna ilişkin arkadaşlarını da davet ederek bu eğitimlere katılım sağlamaya çalışıyorlar diye konuştu.

Sandıkçıoğlu, bu eğitimden sadece evlilik yoluna giren bireylerin değil, bekar bireylerin de yararlanabileceğini belirterek, Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz ve herhangi bir sürece bağlı değil. Gelip bir tek ders için eğitim alabilecekleri gibi pek çok derste de farklı alanlarda bizim modüllerimiz içerisinden bakarak eğitim alabilirler ifadelerini kullandı.

Eğitimi alan öğrencilerden Çankırı Karatekin Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi Beyza Nur Ata, Bence biz gibi gençlerin veya evlilik öncesi dönemdeki gençlerin bu eğitimleri almaları gerekiyor çünkü bu eğitimler ileride daha sağlıklı bir aile kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor diye konuştu.