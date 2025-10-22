Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Evlilikte Saygı ve Sabır Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan bir çiftin nikah törenine katılarak aile hayatının önemine dikkat çekti. Evliliğin sevgi, saygı ve sabır gerektirdiğini belirten Göktaş, gençlerin mutluluğuna katkıda bulunduklarını ifade etti.

'EVLİLİK, ZOR GÜNLERDE BİRBİRİNE SABIRLA YAKLAŞMA İSTER'

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreninin ardından Karatay Kültür Merkezi Açılış Töreni ile evlilik kredisinden yararlanan Elif Demirel- Ali Baldan çiftinin nikah törenine şahitlik etti. Bakan Göktaş, evlilik cüzdanını çifte teslim ederken ailenin önemine vurgu yaptı. Bakan Göktaş, "Çiftimiz evlilik kredisine başvurdular. Biz de bu sürede kendilerine rehberlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan ettiğimiz Aile Yılı'nda gençlerimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Onların özellikle bu süreçte yanlarında olmaya devam ediyoruz. Çiftimize hayırlı uğurlu olsun. Evlilik, emek ister, sevgi ister, saygı ister. Zor günlerde birbirine sabırla yaklaşma ister. Ben evlilik cüzdanımızı kızımıza, ama bir ucundan da oğlumuzun tutmasını istiyorum. Çünkü aile hep birliktelik ister" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
