Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçmişin vazgeçilmez ahşap beşikleri ve beşikçilik mesleği yaşatılmaya devam ediliyor. Ustalar daha çok kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara satış yaptıklarını ve ailelerin sağlıklı diye ahşap beşik tercih ettiklerini söyledi. Ahşap beşikler Samsun'un Çarşamba ilçesinde usta ellerde şekil buluyor. Geçmişte birçok ailenin bebeğini büyüttüğü ahşap beşikler tercih edilmeye devam ediliyor. Fiyatları ise 300 ile 1000 TL arasında değişiyor. "60 hane bu beşik yapma işini öğrenmiş ve beşik ustası olmuş" Çarşamba ilçesinde beşikçilik mesleğinin hikayesini anlatan 20 yıllık ahşap beşik ustası Hacı Salih Özşahin, "1947 yılında rahmetli dedem bu dükkanı açmış. Benim köyüm 60 hanedir. Geçmişte 60 hane bu beşik yapma işini öğrenmiş ve beşik ustası olmuş. Kış aylarında olsun, boş vakitlerinde olsun o zaman el tornaları varmış. Onları çekerek, beşik boyayarak beşik haline getiriyorlarmış. 1979 yılında dedem vefat edince ondan babama geçiyor. Babam da şimdi gelemiyor. Ondan da ben devraldım" dedi. "Çocuğu rahat etmeyen yine geliyor ahşap beşiklerden alıyor" Beşiklerin ahşap olması ve diğer beşiklerden daha sağlıklı olmasından dolayı ahşap beşiklerin tercih edildiğini belirten Özşahin, "Diğer beşikler modern duruyor, göze hitap ediyor ama sağlık bakımından, çocuklar bakımından bu beşikler daha iyi oluyor. Salladığınız zaman hemen uyuyor. Küçük çocuklarda gaz problemleri de oluyor. Bu beşiği salladıkça çocuklar gazını da çıkarıyor. Ortopedi doktorları tarafından iyi geldiği söyleniyor. Günümüzde şehir hayatında yaşayan birçok kişi modern tarzda beşikleri tercih ediyor. Çocuğu rahat etmeyen yine geliyor ahşap beşiklerden alıyor. Genellikle kırsal kesime satışlarımız oluyor. İşlemesinden, işçiliğinden, kullanılan ağacın çokluğundan dolayı fiyatları 300 ile 1000 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Ahşap beşikçilik mesleği yaşatılmaya devam ediliyor

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçmişin vazgeçilmez ahşap beşikleri ve beşikçilik mesleği yaşatılmaya devam ediliyor. Ustalar daha çok kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara satış yaptıklarını ve ailelerin sağlıklı diye ahşap beşik tercih ettiklerini söyledi.

Ahşap beşikler Samsun'un Çarşamba ilçesinde usta ellerde şekil buluyor. Geçmişte birçok ailenin bebeğini büyüttüğü ahşap beşikler tercih edilmeye devam ediliyor. Fiyatları ise 300 ile 1000 TL arasında değişiyor.

"60 hane bu beşik yapma işini öğrenmiş ve beşik ustası olmuş"

Çarşamba ilçesinde beşikçilik mesleğinin hikayesini anlatan 20 yıllık ahşap beşik ustası Hacı Salih Özşahin, "1947 yılında rahmetli dedem bu dükkanı açmış. Benim köyüm 60 hanedir. Geçmişte 60 hane bu beşik yapma işini öğrenmiş ve beşik ustası olmuş. Kış aylarında olsun, boş vakitlerinde olsun o zaman el tornaları varmış. Onları çekerek, beşik boyayarak beşik haline getiriyorlarmış. 1979 yılında dedem vefat edince ondan babama geçiyor. Babam da şimdi gelemiyor. Ondan da ben devraldım" dedi.

"Çocuğu rahat etmeyen yine geliyor ahşap beşiklerden alıyor"

Beşiklerin ahşap olması ve diğer beşiklerden daha sağlıklı olmasından dolayı ahşap beşiklerin tercih edildiğini belirten Özşahin, "Diğer beşikler modern duruyor, göze hitap ediyor ama sağlık bakımından, çocuklar bakımından bu beşikler daha iyi oluyor. Salladığınız zaman hemen uyuyor. Küçük çocuklarda gaz problemleri de oluyor. Bu beşiği salladıkça çocuklar gazını da çıkarıyor. Ortopedi doktorları tarafından iyi geldiği söyleniyor. Günümüzde şehir hayatında yaşayan birçok kişi modern tarzda beşikleri tercih ediyor. Çocuğu rahat etmeyen yine geliyor ahşap beşiklerden alıyor. Genellikle kırsal kesime satışlarımız oluyor. İşlemesinden, işçiliğinden, kullanılan ağacın çokluğundan dolayı fiyatları 300 ile 1000 TL arasında değişiyor" diye konuştu.