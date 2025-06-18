Ahmet Açıkalın'ın 10 Milyon TL Değerindeki Model Araç Koleksiyonu

KAYSERİ'de Ahmet Açıkalın (37), babasının küçük yaşta hediye ettiği diecast (model araç) özel üretim otomobil sonrası dünyada belirli limitlerde üretilen bu araçlara ilgi duymaya başladı. Dünyanın pek çok yerinden satın aldığı özel üretim 600 parça otomobile yaklaşık 10 milyon TL harcayan Açıkalın, koleksiyonunu iş yerindeki odasında sergilemeye başladı.

Kentte ticaret ile uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Ahmet Açıkalın, babasının küçük yaşta hediye ettiği diecast özel üretim otomobil sonrası dünyada belirli limitlerde üretilen bu araçlara ilgi duymaya başladı. 20 yılda dünyanın pek çok yerinden satın aldığı özel üretim 600 parça otomobile yaklaşık 10 milyon TL harcayan Açıkalın, koleksiyonunu Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerindeki odasının bir bölümünde sergilemeye başladı. Ayrıca 2000'li yıllardan günümüze kadar birçok otomobil dergisi, eski cep telefonları, Osmanlı padişahlarının bibloları da bu bölümde yer alıyor.

'ŞU AN PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL'

Koleksiyonundaki otomobilleri misafirlerinin birçoğunun oyuncak araba sandığını söyleyen Açıkalın, "Çocukluğumda babamın hediyesi sonrası bu model araçların koleksiyonuna başladım. Üniversite okuduğum dönemde de birçok model araba almaya başladım. 600 çeşit limitli üretim dediğim özel üretim araba modellerini koleksiyonum var. Babamın hediyesi ile başladığım koleksiyonumun şu an piyasa değeri 10 milyon TL. İş yerimdeki odamın bir kısmını müze haline getirdim" diye konuştu.

'GELENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Birçok özel üretim model aracını da kutusundan hiç açmadığını söyleyen Ahmet Açıkalın, "300 adet araba modelini ise kutusundan hiç çıkaramadım. Sergileyemedim. İnşallah yerim olursa, sergileme alanımı daha da genişletmeyi düşünüyorum. Benim için çok değerli modeller. En pahalı ürün, 1 yıl önce 40 bin TL'ye yurt dışından aldığım bir model. O modelim de kırık geldi. Onu da o şekilde sergiliyorum. Şu an onun da güncel değeri 50 bin TL. Gelenler çok şaşırıyor. Satın almak isteyen çok oldu. Devamlı istiyorlar. Herkes oyuncak araba sanıyor. Özel bir model olduğunu bilmiyorlar. Özellikle hediye etmemi istiyorlar. Hiçbiri hediye edilecek bir model değil. Özel üretim limitli modeller. Hepsi yurt dışından geldi. Kimisi dünyada 100, kimisi sadece 1000 kez üretilen otomobiller. O yüzden çok hediye olayına girmiyorum. Oyuncakçılarda satılan metal arabalardan değil. Sosyal medyadan arkadaş çevrem çok arttı. Herkes sorular soruyor, merak ediyor. Ben de çok keyif alıyorum. Devamlı iletişim halindeyiz" diye konuştu.