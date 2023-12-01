Ahlat'ta Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşma, slayt gösterileri, şarkılar ve şiirler yer aldı. Ahlat Kaymakamı ve diğer kurum amirleri de etkinliğe katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili merkez çalışanı Ömer Gökgöz tarafından bir konuşma yapıldı.

Program, slayt gösterileri, engellilerin seslendirdiği şarkılar ve şiirlerle devam etti.

Ardından kurum bahçesinde boyalı el baskısı ve mor balon uçurtma etkinliği yapıldı, fotoğraf çekildi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, etkinlik sonunda engelli ve yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Etkinliğe Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kubilay Ataş, Bitlis Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Nazlı Akay ve bazı kurum amirleri katıldı.