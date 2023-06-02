Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlıklar başladı

Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlıklar başladı

Yaşam Haberleri

Kırşehir'de, Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlık çalışmaları başladı. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen etkinlikler bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak.

Kırşehir'de, Ahilik Haftası Kutlamaları için hazırlık çalışmaları başladı.

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ile sosyal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinleri bu yıl 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında kutlanacak. 36. Ahilik Haftası için hazırlanan taslak programı Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapılan Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Toplantısında her yönüyle ele alınarak değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantı, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı'nın yaptığı sunumun ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ahilik Haftası Ahi Evran Kırşehir Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title