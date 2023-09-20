Ahilik Haftası Kutlamaları Çine'de Gerçekleştirildi

Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü öncülüğünde, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Çine'de Gazi Ahmet Camisi ve Ahi Şeyhleri Ahi Bayram ve Ahi İbrahim Türbeleri ziyaret edildi. Program, çelenk sunumu, ödül töreni ve esnaf ziyaretleriyle devam etti.

Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü öncülüğünde, Çine'de Gazi Ahmet Camisi ve Ahi Şeyhleri Ahi Bayram ve Ahi İbrahim Türbeleri ziyaret edildi.

36. Ahilik Haftası Kutlamaları çerçevesinde program, Çine'nin Eskiçine Mahallesi Gazi Ahmet Camisi bahçesindeki Ahi Şeyhlerinin Türbesi'nde devam etti. 18-24 Eylül tarihleri arasında devam edecek programların ilk günü İl Kutlama Komitesi tarafından Aydın Valiliği önünde Atatürk büstüne çelenk sunumu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'a ziyaret ve ilin ahisi olarak seçilen 55 yıldır İncirliova'da taksi şoförlüğü yapan 72 yaşındaki Eyüp Salık'a ödül ve şed kuşatması ile başladı.

Kutlama haftasının ikinci gününde Aydın Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, Çine İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Memiş Arı, Çine Müftüsü Yahya Ofşin, Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran, Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar, Çine Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sert, Efeler Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Elektrik-Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Kazım Koç, Eskiçine Mahallesi Muhtarı Erkan Uzun ve Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyeleri ile Eskiçine Mahallesi sakinlerinin katılımlarıyla Gazi Ahmet Camisi ve Ahi Şeyhleri Ahi Bayram ve Ahi İbrahim Türbeleri ziyaret edildi. Türbenin tarihçesi hakkında bilgi verilen ziyaret, yapılan duaların ardından sona erdi. Türbe ziyaretleri sonrasında heyet, Çine çarşı esnaflarını ziyaret ederek esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı.

Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar, Çine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sert ve Çine Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Celal Özden'i de ziyaret eden AYSEOB Başkanı Künkcü, ilçedeki esnafın durumu hakkında bilgiler aldı.

Çine ziyaretini tamamlayan Künkçü, Aydın'da Ahilik Haftası kutlamalarının 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00'te Efeler İlçesi Bey Camii yanında Aydın Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenecek olan lokma ikramı ile sona ereceğini belirterek, Çineli esnafları ve esnaf temsilcilerini davet etti. - AYDIN