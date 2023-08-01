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AHİD Engelli Bireyleri Piknikte Buluşturdu

Yaşam Haberleri

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, engelli bireyleri düzenledikleri piknikte bir araya getirdi. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde gerçekleşen pikniğe özel eğitim rehabilitasyon öğrencisi 300'e yakın engelli birey katıldı. Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbe ziyaretiyle başlayan ve Aluçdağı Tabiat Parkı'nda gün boyu devam eden etkinliğe; AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Kurtcan Çelebi, Osman Gökçek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, Çamlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Tezer, AHİD üyeleri, Özel Eğitim Rehabilitasyon Kurucu Müdürleri ve Ankaralılar katıldı.

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, engelli bireyleri düzenledikleri piknikte bir araya getirdi.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde gerçekleşen pikniğe özel eğitim rehabilitasyon öğrencisi 300'e yakın engelli birey katıldı. Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin türbe ziyaretiyle başlayan ve Aluçdağı Tabiat Parkı'nda gün boyu devam eden etkinliğe; AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Kurtcan Çelebi, Osman Gökçek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, Çamlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Tezer, AHİD üyeleri, Özel Eğitim Rehabilitasyon Kurucu Müdürleri ve Ankaralılar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Hilmi Yaman, "Ankaralılar Derneği olarak engelli bireylerimizin sosyalleşmesi için genel merkezimiz ve şubelerimizde programlar düzenliyoruz. Geleneksel sanatlarımız ve önemli günlerimiz de bir araya geliyoruz, güzel kalplerinize dokunuyoruz. Bugün de burada sizlerle güzel bir gün geçiriyoruz. Çoğu kardeşimiz Ankara'da yaşayıp daha önce hiç Çamlıdere'ye gelmemişler. Sizi burada ağırlıyor olmak çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, "Bu güzel ortamda bizleri bir araya getiren Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ağabeyimize ve emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Engelsiz Yaşam Pikniği'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diye konuştu.

Program sonunda Özel Eğitim Merkezi tarafından Hilmi Yaman'a plaket takdimi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kurtcan Çelebi Çamlıdere Ankara Yaşam Haberler

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