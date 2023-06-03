Ağrılı miniklere doğum günü sürprizi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, doğum günü etkinliğinde çocuk evleri sitesinde kalan çocuklarla buluştu. Vali Varol ve eşi çocuklarla beraber doğum günü pastasını keserek doğum günlerini kutladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, doğum günü etkinliğinde çocuk evleri sitesinde kalan çocuklarla buluştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Semra Birdal Ergün, Çocuk Evleri Sitesinde kaşan çocuklara düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya geldi Vali Varol ve eşi çocuklarla beraber doğum günü pastasını keserek doğum günlerini kutladı. - AĞRI